Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Werbefahrrad gestohlen, ein ...

LPI-EF: Werbefahrrad gestohlen, ein Fahrrad landete in Mühlgraben

Sömmerda - Unbekannte entledigten sich am vergangenen Wochenende ihrer Beute im Mühlgraben. Sie warfen ein Fahrrad in das Flussbett, welches sie zuvor in der Nähe der Bonifaziuskirche gestohlen hatten. Das Rad diente einem Geschäft zu Werbezwecken. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass bereits am Sonntagabend ein ähnliches Werbefahrrad gestohlen wurde. Hier konnte ein Zeuge zwei Täter beobachten, die sich an dem Rad zu schaffen machten. Beschreiben konnte er diese jedoch nicht. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, setzen sich bitte mit der Polizei in Sömmerda in Verbindung.(CD)

