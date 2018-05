Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Werkzeug aus Gartenlaube entwendet

LPI-EF: Werkzeug aus Gartenlaube entwendet

Gebesee, Landkreis Sömmerda - In der Zeit von Montag zu Mittwoch waren Langfinger in der Gartenablage Geratal in Gebesee am Werk. Dort brachen sie mehrere Schuppen eines Gartens auf und entwendeten verschiedene Werkzeuggeräte im Wert von ca. 1.500 Euro. Durch die Beamten de PI Sömmerda wurden im Rahmen der Anzeigenaufnahme umfangreiche Spuren gesichert. Für Zeugenhinweise in diesem Zusammhang werden Sie sich an die PI Sömmerda (Tel. 03634-336-0).

