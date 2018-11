Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Werkzeug aus VW Passat entwendet

LPI-EF: Werkzeug aus VW Passat entwendet

Erfurt - Verschiedene Bohrmaschinen und Bohrwerkzeuge der Marke "Hilti" wurden aus einem Auto am Nettelbeckufer gestohlen. Das Auto wurde in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam geöffnet, so dass die Diebe an das Werkzeug, im Gesamtwert von 5.000 Euro, gelangten. Möglicherweise sind die Täter jemanden bei ihrer Tat aufgefallen? Der Inspektionsdienst Erfurt-Nord erhofft sich Hinweise unter Tel. 0361/ 7840-0.

