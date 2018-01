Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Wiesenhügel - Einbruch in ...

LPI-EF: Wiesenhügel - Einbruch in Bäckereifiliale

Erfurt - Am frühen Mittwochmorgen brachen Unbekannte in die Bäckereifiliale vor dem Norma-Markt im Färberwaidweg ein. Die Eingangstür wurde aufgebrochen und ein Blech Kuchen sowie andere Lebensmittel entwendet. Der dabei angerichtete Sachschaden von ungefähr 1000,- Euro überstieg den Beutewert von 50,- Euro erheblich. Die Polizei sucht hierzu Zeugen, die in den frühen Morgenstunden etwas bemerkt haben.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 7443 0 E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx