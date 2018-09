Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Wildunfall mit Reh

LPI-EF: Wildunfall mit Reh

Sömmerda - Am Morgen des 16.09.18 fuhr ein 32jähriger VW-Fahrer von Sömmerda in Richtung Buttstädt. Zwischen Vogelsberg und Kleinbrembach querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Reh ist verendet, am VW entstand etwa 1500EUR Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

