Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Zaun beschädigt

LPI-EF: Zaun beschädigt

Weißensee - Am späten Freitagabend wurde eine Anwohnerin der Promenade in Weißensee wach, als sich ein unbekannter an dem Zaun ihres Grundstücks zu schaffen machte und zwei Latten herausriss. Die verständigte Polizei konnte den stark alkoholisierten Störenfried in der Nähe feststellen. Dieser wies zudem Gesichtsverletzungen auf, welche auf eine körperliche Auseinandersetzung zuvor hindeuteten. Der junge Mann war aber nicht in der Lage, zu erklären, wie diese zustande kamen. Er kam anschließend zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Bei der Polizei muss er sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Zu der Schlägerei im Zeitraum 23:30 - 23:45 Uhr, der er zum Opfer gefallen ist werden nun Zeugen gesucht.

