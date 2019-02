Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Zechprellerei Teil II

LPI-EF: Zechprellerei Teil II

Erfurt - Nachdem es sich die polizeibekannte Zechprellerin bereits heute Morgen in einem Restaurant in der Gotthardtstraße für knapp 30 Euro hat schmecken lassen, fiel diese nur knapp drei Stunden später erneut auf. In einem anderen Restaurant in der Gotthardtstraße nahm sie zum Mittag mehrere Gläser Rotwein, eine halbe Ente und einen leckeren Nachtisch zu sich. Die Rechnung über 70 Euro konnte wieder nicht beglichen werden, sodass es erneut zu einem polizeilichen Einsatz kam. Nur kurz nachdem die Anzeige vor Ort aufgenommen wurde, konnten Polizeibeamte die 52-Jährige dabei beobachten, wie sie bereits das nächste Lokal betrat. Nachdem die Beamten sie des Lokales verwiesen, wurde sie so sehr agressiv, dass sie mit ihrer Gehhilfe auf einen Polizeibeamten schlug. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnten weitere Übergriffe unterbunden werden. Die Frau wurde aufgrund ihres alkoholisierten und psychischen Zustandes in ein Erfurter Krankenhaus eingeliefert. (NK)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Nord Telefon: 0361 7840 0 E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx