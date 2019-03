Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Zeugen zu Verkehrsunfall ...

LPI-EF: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht! - Erfurt

Erfurt - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am 28.01.2019 gegen 16:40 Uhr auf der Kreuzung der Magdeburger Allee/ Schlüterstraße ereignet hat. Die Fahrerin eines Einsatzfahrzeuges der Polizei wollte unter Benutzung von Blaulicht und Sondersignal auf die Magdeburger Allee in Richtung Juri-Gagarin-Ring fahren. Da für das Einsatzfahrzeug die Ampel auf "Rot" geschaltet war, tastete sich die Fahrerin in den Kreuzungsbereich ein. Zur gleichen Zeit kamen noch weitere Einsatzfahrzeuge, die ebenfalls unter Nutzung des Sondersignals die Kreuzung passieren wollten. Eine 38-jährige Autofahrerin, die auf der Schlüterstraße in Richtung Stauffenbergallee fuhr und an der Ampel "Grün" hatte, wollte daraufhin den Einsatzfahrzeugen Platz machen. Sie fuhr mit ihrem gelben Skoda in den Kreuzungsbereich ein und stieß dabei mit dem VW-Bus der Polizei zusammen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro. Es werden dringend Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. Die Ermittler erhoffen sich insbesondere Hinweise von Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls an der Kreuzung, im Bereich der Ampelanlage Schlüterstraße befanden. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 0030798, entgegen. (CD)

