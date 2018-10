Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Zeugenaufruf nach ...

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall Am Roten Berg

Erfurt - Am Sonntag, dem 14. Oktober, ereignete sich in Erfurt im Bereich Am Roten Berg Ecke August-Frölich-Straße in Fahrtrichtung Stotternheimer Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Auf Grund ungeklärter Ursache kam es kurz nach dem Kreuzungsbereich gegen 10:35 Uhr zur seitlichen Kollision eines weißen PKW Opel Transporter mit einem grauen PKW Mercedes Geländewagen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500,00 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Polizei bittet nunmehr zur Ermittlung der Unfallursache um sachdienliche Zeugenhinweise.

