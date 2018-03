Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Erfurt - Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr stieß in der Erfurter Thälmannstraße ein Unbekannter eine Frau mitsamt dem Kinderwagen zu Boden. Im Wagen befand sich zu diesem Zeitpunkt ein etwa 2-jähriges Kind, welches zum Glück nicht herausfiel. Ein 26-Jähriger, welcher der Frau zu Hilfe eilte, wurde daraufhin durch den Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und hierbei leicht verletzt. Danach verließen sowohl der Unbekannte als auch die Frau den Bushaltestellenbereich in ubekannte Richtung. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den beteiligten Personen machen?

Zeugenhinweise bitte telefonisch an 0361-74430 unter der Bezugnummer 03-006668. (AS)

