Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Zeugenaufruf nach Taschendiebstahl

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Taschendiebstahl

Erfurt - Am 31.08.2018 um 11:45 Uhr kam es in der Erfurter Straßenbahn am Anger zu einem Taschendiebstahl. Einem 77 jährigen Erfurter wurde in der Linie 4 in Richtung Ringelberg das Portemonnaie aus der Jackentasche gezogen. Den Tathergang konnte eine junge Frau beobachten und sprach nach der Flucht des Diebes den Geschädigten an. Der ältere Herr versäumte es jedoch sich die Personalien und die telefonische Erreichbarkeit der Zeugin zu notieren. Die Polizei bitte die Frau hiermit, sich beim Inspektionsdienst Süd unter der Telefonnummer 0361-7443-1124 zu melden.

M.A.

