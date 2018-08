Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Zeugenaufruf nach unerlaubtem ...

LPI-EF: Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Erfurt - Am Freitag, 23.08.2018 kam es in der Wilhelm-Külz-Straße in Erfurt gegen 20:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Anwohnerin wurde durch einen lauten Knall aufmerksam und beobachtete aus ihrem Fenster, wie ein weißer Kleinwagen die Unfallstelle verließ. Das Fahrzeug hatte zuvor einen, am Fahrbahnrand parkenden, VW Golf touchiert und an diesem Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro verursacht. Überdies teilte die Zeugin der Polizei mit, dass sich zur Unfallzeit mehrere Passanten vor dem Cafe Oma Lilo aufhielten. Diese hätten den Zusammenstoß ebenfalls mitbekommen. Die Polizei bittet alle Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum dem Verkehrsunfall geben können, sich beim Inspektionsdienst Erfurt Süd oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (JL)

