Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Zigarettenautomat aufgebrochen

LPI-EF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Kannawurf - In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch versuchten unbekannte in Kannawurf an das Innere eines Zigarettenautomaten zu gelangen. Mit einem Schneidwerkzeug wurde der Ausgabeschacht aufgetrennt. Beute konnten die Täter jedoch nicht machen. Die entstandene Öffnung reichte nicht, um an die Zigaretten oder das Geld zu gelangen. Die Polizei Sömmerda hat am Tatort Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx