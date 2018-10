Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Zigarettenautomat aufgesprengt

LPI-EF: Zigarettenautomat aufgesprengt

Erfurt - Unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Dienstag auf einen Zigarettenautomaten am Wermutmühlenweg von Erfurt abgesehen. Gegen 01:30 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall geweckt. Erst am Morgen wurde festgestellt, dass der Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Die Täter erbeuteten eine bislang unbekannte Menge Zigaretten und Bargeld. Die Kriminalpolizei Erfurt kam zur Spurensicherung zum Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. (JN)

