Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Zigarettendiebe - Zeugen gesucht

Landkreis Sömmerda - In der Nacht vom Freitag zu Samstag brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Bahnofstraße in Straußfurt auf und entwendeten eine noch unbestimmte Anzahl Zigarettenschachteln sowie das enthaltene Bargeld aus der Geldkassette. Allein der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Bei sachdienlichen Hinweisen zu den möglichen Tätern oder zur Tatzeit meden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Sömmerda.

