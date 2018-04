Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Zu viel getrunken

LPI-EF: Zu viel getrunken

Erfurt - Am Freitag, den 20. April 2018, wurde in der Schlachthofstraße in Erfurt ein 56-jähriger Fahrer eines VW Passats kontrolliert. Den Beamten fiel auf, dass der Fahrzeugführer versuchte seinen Mund stets geschlossen zu halten, um so den Alkoholgeruch in seiner Altemluft zu verbergen. Dieses Vorhaben verlief jedoch ohne Erfolg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot und eine Geldbuße. (JL)

