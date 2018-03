Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Zwei leicht Verletzte und ...

LPI-EF: Zwei leicht Verletzte und 19.000 Euro Sachschaden

Straußfurt / Landkreis Sömmerda - Eine 59-jährige Frau fuhr heute Morgen, gegen 08:15 Uhr, mit Ihrem VW von einer Seitenstraße in Straußfurt auf die Straße des Friedens. Dabei übersah sie eine 44-jährige Renault Fahrerin, die auf der B4 in Richtung Erfurt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von 19.000 Euro. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die B4 musste zeitweise voll gesperrt werden. Aufgrund auslaufender Flüssigkeiten kam die freiwillige Feuerwehr Straußfurt zum Einsatz. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (JN)

