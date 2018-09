Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: 11 Neuwagen beschädigt

LPI-G: 11 Neuwagen beschädigt

Altenburg - Sicherlich nicht zu Scherzen aufgelegt war der Eigentümer eines Autohauses in der Leipziger Straße, als er gestern Vormittag (19.09.2018) bemerkte, dass mehrere seiner ausgestellten Neuwagen beschädigt waren. Unbekannte zerkratzten in der Zeit von Dienstag zu Mittwoch offenbar mit einem scharfen Gegenstand die Motorhauben von insgesamt 11 Fahrzeugen, so dass hoher Sachschaden entstand. Die hinzugerufene Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht gleichzeitig Zeugen, welche Hinweise zu Tat oder den Tätern geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizei Altenburg, Tel. 03447 / 4710. (KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx