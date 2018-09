Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: 39jähriger randalierte

LPI-G: 39jähriger randalierte

Gera - Gestern Nachmittag (19.09.2018), gegen 15:30 Uhr kamen Polizeibeamte in der Liebestraße zum Einsatz, weil dort ein 39-jähriger Mann, nachdem er eine berufsbedingte Kündigungsnachricht erhielt, randaliere. Im Innenhof eines Mehrfamilienhauses riss der Mann mehrere Blumen und Pflanzen aus der Erde, entfernte eine Gehwegplatte und warf diese auf ein Moped. Zudem warf er Steine und eine Warnbake auf dem Grundstück umher und schubste ein unbeteiligter Passant beiseite. Der alkoholisierte aggressive Mann konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Da er sich auch dort nicht beruhigen ließ, wurde er letztendlich in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. (KR)

