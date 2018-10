Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: 4-Jähriger verletzt

LPI-G: 4-Jähriger verletzt

Altenburg - Nobitz: Am Montag, 08.10.2018, gegen 15:10 Uhr kamen Polizeibeamten in der Altenburger Straße, bei einem dortigen Verbrauchermarkt zum Einsatz. Im Rahmen seiner Tätigkeit schob ein Mitarbeiter einen Rollcontainer beiseite, dessen Rollen/Räder aufgrund äußerer Umstände blockierten, so dass der Container kippte. Dabei wurde ein 4-jähriger Junge von dem umgestürzten Container getroffen und leicht verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus.

