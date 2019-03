Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: 41-Jähriger belästigt Kunden

LPI-G: 41-Jähriger belästigt Kunden

Gera - Weil eine männliche Person in diversen Geschäften in der Zeulsdorfer Straße randalierte und die dortigen Kunden belästigte, kamen heute Mittag (11.03.2019, gegen 11:40 Uhr) Polizeibeamte zum Einsatz. Diese trafen den 41-jährigen Mann an, beruhigten die Situation und führten ihn schließlich einer medizinischen Fachbehandlung in einem Krankenhaus zu. Nach bisherigen Erkenntnissen belästigte der Mann mehrere Passanten, schmiss verschiedene Gegenstände umher, räumte in einer Drogerie die Regale leer und versuchte in einem Supermarkt diverse Waren zu stehlen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn wurden eingeleitet. (KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx