Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Alkohlisiert in die ...

LPI-G: Alkohlisiert in die Geschwindigkeitskontrolle geraten

Altenburg - Polizeibeamte der PI Altenburger Land führten am Freitagabend in der Zeitzer Straße in Meuselwitz eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Gegen 20:10 Uhr kontrollierten sie eine 41 Jahre alte Skoda-Fahrerin und nahmen Alkoholgeruch wahr. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert 0,94 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Bußgeldverfahren gegen die Fahrerin eröffnet.

