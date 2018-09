Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Alkoholisiert in Leitplanke gefahren

LPI-G: Alkoholisiert in Leitplanke gefahren

Greiz - Am Samstag, 22.09.2018, gegen 22:45 Uhr befuhr der 36-jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi die Kreisstraße von Rentzschmühle in Richtung Cossengrün. Hierbei geriet er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend fuhr er mit seinem stark beschädigten Fahrzeug weiter, geriet unterdessen in aktiven Streit mit seiner Beifahrerin (30) und blieb schließlich mit gebrochener Hinterachse auf Höhe des Ortsausganges Cossengrün liegen. Ein Atemalkoholtest bei dem 36-jährigen Fahrer zeigte einen Wert von 1,56 Promille an. Er muss nun mit der Einleitung eines Strafverfahrens wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. (KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx