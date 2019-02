Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: alkoholisierte Person begeht ...

LPI-G: alkoholisierte Person begeht Sachbeschädigungen

Gera - Gestern Abend (26.02.19), gegen 20:15 Uhr, erging die Meldung, dass sich eine dreiköpfige Personengruppe lautstark in Richtung Friedrich-Engels-Straße bewegen soll. Kurz darauf teilte ein Zeuge mit, dass eine männliche Person aus der benannten Gruppierung einen Mülleimer, drei abgeparkte Pkw sowie die Scheibe einer Haustür beschädigt haben soll. Die beschädigte Scheibe gehört zu einem Wohnhaus in der Ernst-Toller-Straße, in welches die Personengruppe auch hineingegangen sein soll. Bei einer Nachschau durch die eingesetzten Beamten konnte die Personengruppe in einer Wohnung festgestellt werden. Anhand der Personenbeschreibung geriet ein 30-Jähriger in den Fokus. Dieser war mit 2,11 Promille erheblich alkoholisiert. Die entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

