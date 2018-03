Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Angebranntes Essen

LPI-G: Angebranntes Essen

Gera - Feuerwehr und Polizei rückten am Montagnachmittag (12.03.2018, gegen 14:25 Uhr) aus, weil ein Zeuge in der Kastanienstraße eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung beobachtete. Vor Ort stellte sich heraus, dass angebranntes Essen für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Die Gefahrenquelle wurde schließlich beseitigt, so dass weder Personen verletzt noch Wertgegenstände beschädigt wurden. (KR)

