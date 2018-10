Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Angetrunkener Radfahrer gestürzt

LPI-G: Angetrunkener Radfahrer gestürzt

Sellingstädt - Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr kam in der Werdauer Straße in Seelingstädt ein Radfahrer von der Fahrbahn ab und stürzte im Straßengraben. Hierbei verletzte sich der 61-jährige Mann leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ermittlungen ergaben, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

