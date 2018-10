Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Anzeige wegen Körperverletzung

LPI-G: Anzeige wegen Körperverletzung

Gera - Mehrere Polizeibeamte kamen gestern Abend (09.10.2018, 20:45 Uhr) in einem Park in der Heinrichstraße zum Einsatz, da es dort zu einem lautstarken verbalen Streit unter mehreren beteiligten Personen kam. Insgesamt konnten 8 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren (deutsch/syrisch) festgestellt. Nach bisherigen Ermittlungen wurde während des Streites ein 14-jähriges Mädchen von einem 21-Jährigen (syrisch) durch einen Faustschlag an der Gesundheit geschädigt. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 21-Jährigen wurde eingeleitete und die Jugendliche in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. (KR

