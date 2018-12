Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Anzeige wegen Sachbeschädigung

LPI-G: Anzeige wegen Sachbeschädigung

Altenburg - Nobitz: In der Zeit von 30.11.2018 - 01.12.2018 rissen unbekannte Täter in der Werksiedlung eine Leitbake auf einer bepflanzten Verkehrsinsel heraus und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der Polizei Altenburg zu melden. (KR)

