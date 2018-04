Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Aufbruch eines Parkautomaten

LPI-G: Aufbruch eines Parkautomaten

Altenburg - In den frühen Morgenstunden des 28.04.2018 wurde der Polizeiinspektion Altenburger Land gemeldet, dass Unbekannte versucht haben den Parkautomaten in der Marstallstraße in Altenburg aufzubrechen. Vor Ort wurde der stark beschädigte Automat festgestellt. Den Tätern gelang es aber offenbar nicht an die Geldkassette des Automaten zu gelangen. Vor Ort wurde eine qualifizierte Tatortarbeit durchgeführt. Die Ermittlung zur Sache dauern an. (MQ)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx