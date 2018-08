Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Auffahrunfall ohne Verletzte

LPI-G: Auffahrunfall ohne Verletzte

Altenburg - Am Freitag gegen 11:15 Uhr ereignete sich in der Luckaer Straße in Treben ein Verkehrsunfall. Ein 68 Jahre alter Seat-Fahrer musste an der Einmündung Alte Hauptstraße verkehrsbedingt halten. Der dahinter fahrende 63-jährige Smart-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Personen wurden nicht verletzt, es entstand lediglich Sachschaden.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx