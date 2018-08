Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Aufgefahren und umgekippt

LPI-G: Aufgefahren und umgekippt (Korrektur)

Altenburg - Am Dienstag, gegen 07:28 Uhr ereignete sich unmittelbar vor dem Gebäude der Polizeiinspektion Altenburger Land ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge, ein Pkw Mini und ein Pkw Smart befuhren hintereinander die Leipziger Straße in Richtung Eisenbahnbrücke. Kurz vor der Brücke hielt der Pkw Mini verkehrsbedingt an, was der folgende Smart zu spät erkannte und auffuhr. Infolge des Zusammenstoßes kippte der Smart auf die Seite. Der 27jährige Fahrer des Smart verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Feuerwehr kam zum Binden auslaufender Betriebsstoffe zum Einsatz.

