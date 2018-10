Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Aufgrund Luftnot Kontrolle über ...

LPI-G: Aufgrund Luftnot Kontrolle über Pkw verloren

Gera - Am Sonnabend gegen 16:10 Uhr befuhr ein 71-jähriger Opelfahrer die Ronneburger Straße in Richtung Gera. Auf Höhe der sich hier befindlichen Shell-Tankstelle verschluckte sich der Führer des Pkws an einem Bonbon und verlor aufgrund der eintretenden Luftnot die Kontrolle über den Opel. In der Folge kam der 71-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Pkw musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt in das Klinikum Gera eingeliefert.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx