Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Aufkleber angebracht

LPI-G: Aufkleber angebracht

Zeulenroda-Triebes - Am Sonntag, zwischen 21:00 und 22:00 Uhr, brachten drei unbekannte Täter an dem Wahlkreisbüro "Die Linke" in der Greizer Straße verschiedene Aufkleber an. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx