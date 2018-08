Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Auseinandersetzung endet im ...

LPI-G: Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

Greiz - Greiz/Schönbach: Gestern Abend (20.08.2018, gegen 17:00 Uhr) kamen Polizeibeamte in Schönbach zum Einsatz. Dort kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 55-jährigen Frau und einem 60-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen richten sich die Ermittlungen gegen die 55-Jährige, die ihr Gegenüber im Zuge der Auseinandersetzung verletzte, so dass der 55-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (KR)

