Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Auto aufgebockt, Reifen abmontiert

LPI-G: Auto aufgebockt, Reifen abmontiert

Greiz - Wünschendorf: Nicht schlecht staunte ein Autohändler (53), als er heute sein Geschäft in der Geraer Straße betrat. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht (08.10.2018 - 09.10.2018) einen zum Verkauf ausgestellten Skoda Octavia aufgebockt und die Räder inkl. der Sportfelgen demontiert. Zudem schlugen der oder die Täter die Heckscheibe des Gebrauchtwagens ein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizei Greiz, Tel. 03661 / 6210. (KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx