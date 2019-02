Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Auto beschädigt, Halter angegriffen

LPI-G: Auto beschädigt, Halter angegriffen

Gera - Gestern Abend (13.02.2019), bemerkte gegen 21:45 Uhr der 45-jährige Fahrzeughalter, wie aus einer Personengruppe heraus gegen seinen in der Eichenstraße geparkten Pkw getreten wurde. Als er die Personengruppe darauf ansprach, griffen diese den 45-Jährigen an und verletzten ihn, so dass er in der Folge in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung nach der Personengruppe konnte diese festgestellt werden. Dabei konnte ein junger Mann (18) eindeutig als Täter identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern weiter an. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gera unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (KR)

