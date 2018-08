Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Bargeld aus Blumenladen entwendet

LPI-G: Bargeld aus Blumenladen entwendet

Altenburg - Gößnitz: Am gestrigen Tag (23.08.2018) im Zeitraum von 14:00 bis 14:05 betrat ein bislang unbekannter Täter ein Blumengeschäft in der Zwickauer Straße. In einem unbeobachteten Moment öffnete der Unbekannte die Ladenkasse und entnahm daraus das Bargeld. Anschließend entkam der Unbekannte unerkannt. Den Diebstahl bemekrte die Verkäuferin einige Zeit später und informierte die Polizei. Diese hat die Ermittlungen zur Diebstahlshanldung aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können. Dabei werden die Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710, an die Polizei Altenburger Land zu melden.

