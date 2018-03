Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Bei Einbruch Rucksack gestohlen

LPI-G: Bei Einbruch Rucksack gestohlen

Altenburg - Gößnitz: Unbekannte drangen im Zeitraum von 12.03.2018, gegen 22:30 Uhr (Montag), bis 13.03.2018, gegen 08:00 Uhr (Dienstag) gewaltsam in den Vorbau eines Hauses in der Schönburger Straße ein und verursachten hierbei Sachschaden. Aus dem Haus stahlen der oder die Täter einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen der 36-jährigen Anwohnerin. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können wenden sich bitte an die Telefonnummer 0365 / 8234-1465. (KR)

