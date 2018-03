Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Betrunken am Steuer

LPI-G: Betrunken am Steuer

Gera - Am 23.03.2018, gegen 23:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Geraer Einsatzunterstützung den 39-jährigen Fahrer eines Pkw Smart in der Calvinstraße. Während der Verkehrskontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,27 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

