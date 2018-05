Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Betrunken mit Fahrzeug unterwegs

LPI-G: Betrunken mit Fahrzeug unterwegs

Altenburg - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich am 20.05.2018 um 03:07 Uhr heraus, dass der 35 jährige Fahrzeugführer eines Mazda´s in Altenburg in der Pappelstraße unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken am Straßenverkehr teilgenommen hat.

Nach Anwendung eines Atemalkoholmessgerätes wurde festgestellt, dass der Wert 0,62 Promille betrug. Der Verkehrsteilnehmer muss nun mit einem Bußgeldverfahren durch die Zentrale Bußgeldstelle rechnen. Die Geldbuße beträgt dabei im Erstverstoß 500 Euro, 1 Monat Fahrverbot sowie 2 Punkte. (AG)

