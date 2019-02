Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Betrunkener schläft trotz aktiven ...

LPI-G: Betrunkener schläft trotz aktiven Rauchmelders

Altenburg - Am Samstagvormittag kurz nach 7 Uhr wurde ein 41 jähriger Wohnungsmieter in Altenburg in der Fabrikstraße von Polizei und Feuerwehr geweckt, nachdem diese sich Zutritt zur Wohnung des Mieters verschaffen mussten. Hintergrund war das akustische Signal eines Rauchmelders, welches Anwohnern auffiel, der Inhaber jedoch nicht mehr auf Klingeln und Klopfen reagierte. Heißes Öl in der Pfanne auf dem Herd war der Auslöser für die Aktivierung des Rauchmelders, welches der 41 Jährige unbeaufsichtigt ließ, da dieser vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,49 Promille zwischenzeitlich eingeschlafen war. (AG)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx