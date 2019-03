Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Bier und Biertrucks gestohlen

LPI-G: Bier und Biertrucks gestohlen

Greiz - Zu insgesamt drei Kellereinbrüchen wurde die Polizei am Wochenende (08.03.-10.03.2019) in verschiedene Wohnhäuser in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße gerufen. Hierbei hebelten die Täter jeweils die Haustüren auf und gelangten so in den Kellerbereich. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Flaschen Bier und mehrere Biertrucks gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern, es soll sich um zwei Männer handeln, geben können, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

