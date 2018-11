Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Böller beschädigt Briefkasten und Auto

LPI-G: Böller beschädigt Briefkasten und Auto

Gera - Am Dienstagabend (30.10.18) kurz nach 21:30 Uhr hallte ein lauter Knall im Bereich der Fritz-Reuter-Straße. Nach ersten Erkenntnissen zündeten unbekannte Personen einen Böller in einem Briefkasten. Dieser wurde durch die Detonation zerrissen und Teile des Briefkastens schleuderten gegen die Heckscheibe eines in der Nähe abgestellten Pkw Renault, welche dadurch zu Bruch ging. Die Polizei Gera sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen und den Tätern geben können. Diese werden gebeten sich unter 0365/829-0 zu melden.

