Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Bohrstangen entwendet

LPI-G: Bohrstangen entwendet

Greiz - Kauern: Unbekannte Diebe hielten sich in der Zeit von 01.10.2018 - 02.10.2018 auf einer Baustelle in Kauern/Lichtenberg auf und stahlen von dort mehrere Bohrstangen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort wurden 6 der gestohlenen 7 Bohrstangen im Umfeld aufgefunden, so dass letztendlich eine Bohrstange entwendet wurde. Die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung laufen. (KR)

