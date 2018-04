Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Brand auf Mülldeponie

LPI-G: Brand auf Mülldeponie

Untitz - Seit Mitternacht brennt es auf dem Gelände der Mülldeponoie in Untitz. Das Feuer entfachte in einem umfriedeten Areal des Holzplatzes der Deponie. Es brennt aktuell Abfall in Form von geschredderten Sperrmüll auf einer Fläche von circa 20 x 40 Metern und 6 Metern Höhe. Beim Brand wurde nach ersten Ermittlungen auch eine Arbeitsmaschine beschädigt. Zur genauen Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Verletzt wurde niemand. Mehrere Feuerwehren sind seit Mitternacht im Einsatz. (MW)

