Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Brand eines Pkw-Anhängers

LPI-G: Brand eines Pkw-Anhängers

Greiz - Unbekannte Täter steckten am 17.02.2019 gegen 03:45 Uhr in der Gotthold-Roth-Straße einen Pkw-Anhänger, beladen mit Sperrmüll, in Brand. Bei Eintreffen der Polizei stand der Anhänger bereits komplett in Flammen. Um eine Ausbreitung des Brandes auf umliegende Fahrzeuge und Gebäude zu verhindern, wurden erste Löschversuche mittels Feuerlöschern unternommen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand letzten Endes gelöscht werden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer 03661/621-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx