Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Brandfall am Friedhof

Altenburg - Meuselwitz: Am Sonntag, 07.10.2018, gegen 12:10 Uhr kam es in der Altenburger Straße am dortigen Friedhof zu einem Feuerausbruch. Es brannte eine Fläche von ca. 5 x 20 Meter, welche durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten sich mit der PI Altenburger Land (03447 / 4710, in Verbindung zu setzen.

