Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Brandgefahr herbeigeführt

Altenburg - Meuselwitz: Am Donnerstag, 01.11.2018, gegen 21:35 Uhr versuchten mehrere Jugendliche am Busbahnhof in der Friedrich-Naumann-Straße Telefonbücher anzubrennen. Mit Eintreffen der Polizei flüchteten die Jugendlichen in unbekannte Richtung. Allerdings ließen die Jugendlichen ihre Rucksäcke und Jacken zurück. Die Ermittlungen zur den Tätern wurden nunmehr aufgenommen.

