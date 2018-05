Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Containerbrand

LPI-G: Containerbrand

Zeulenroda-Triebes - Am 18.05.2018 gegen 11:30 Uhr kam es in Zeulenroda-Triebes in der Straße der DSF zu einem Brand eines Papiercontainers. Hier wurde, durch den Brand, ein Container vollständig zerstört und zwei weitere erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich dabei auf ca. 1400 Euro. Durch Zeugenaussagen und die anschließenden Ermittlungen der Polizei Greiz konnte wenig später ein 13 jähriger Junge der Tat überführt werden.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx