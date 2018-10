Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Containerbrand

LPI-G: Containerbrand

Gera - Der Brand eines großen Wertstoffcontainers rief heute Nacht (04.10.2018), gegen 01:30 Uhr Feuerwehr und Polizei in der Webergasse auf den Plan. Durch den Brand wurde der Container komplett zerstört und zwei weitere leicht beschädigt. Die Hausfassade des angrenzenden Hauses wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, wobei ein Fenster aufgrund der Wärme beschädigt wurde. Der Rauch des Feuers zog zudem in Hausflur des Mehrfamilienhauses. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand und beseitigte den Rauch. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden. (KR)

